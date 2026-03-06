Женщина увидела ад и рай во время 18-дневной комы

Американка впала в кому на 18 дней и заявила, что побывала в аду и раю

Жительница США, которая пробыла в 18-дневной коме из-за отказа легких, заявила, что побывала в аду и раю. Ее историю публикует Need To Know.

Кэти Макдэниел, которой сейчас 79 лет, оказалась в больнице в 1999 году. Женщина заявила, что после того, как впала в кому, попала в огромное пустое пространство, оказавшееся адом. Затем она увидела огромный пылающий город, похожий на Нью-Йорк. Там было жарко, в воздухе висел ужасный смрад, а кругом бегали кричащие от ужаса люди. По словам Макдэниел, в этом аду были демоны, которые требовали, чтобы она отбросила надежду и подчинилась им. Один из них был похож на судью в мантии.

Американка утверждает, что продолжала сопротивляться отчаянию, и через некоторое время ей показалось, что прошло несколько десятков дней, и к ней подошла «демоническая женщина». Она вывела Макдэниел и некоторых других людей в новое пространство, где все было заморожено.

По словам женщины, там она внезапно почувствовала всепоглощающую любовь, мир и радость. Затем в своем видении Макдэниел перенеслась в светлое мраморное здание, похожее на собор. Там она увидела своего жениха, которого не стало за месяц до того, как она попала в больницу. Рядом с ним находилась книга, где была записана вся жизнь Макдэниел. «Он сказал, что мне еще многое предстоит сделать. Я очень хотела остаться, но его слова были ясны, и я как будто зацепилась за них», — описала свое видение американка.

После этого Макдэниел очнулась в больнице и узнала, что провела в коме 18 дней. Она посетовала, что многие знакомые отмахивались от ее истории. В итоге она написала книгу о своем потустороннем переживании. Макдэниел утверждает, что теперь намного спокойнее относится необычным событиям и уверена, что в мире ничего не происходит случайно — просто некоторые вещи люди не способны понять. «Три самых важных слова в английском языке — это Бог, любовь и дом. Они означают одно и то же», — подытожила рассказ Макдэниел.

Ранее мужчина из Германии заявил, что попал в ад после попытки суицида. Там, по его словам, он встретил Дьявола.