18:08, 7 марта 2026Спорт

Гуменник сравнил уровень конкуренции в финале Гран-при России и на Олимпиаде

Владислав Уткин
СюжетОлимпиада-2026

Фото: Joosep Martinson / Getty Images

Фигурист Петр Гуменник сравнил уровень конкуренции в финале Гран-при России и Олимпиаде. Его слова приводит Первый канал.

«Сегодня я в порядке. Все было довольно легко. Я как раз всю подготовку построил так, чтобы к февралю-марту в это время быть в лучшей форме. И пока все получилось. Конкуренция у нас здесь не слабее, чем на международной арене», — сказал Гуменник.

Кроме того, спортсмен добавил, что ему сейчас нельзя расслабляться. «А то будет спад, потом будет тяжело в следующий сезон входить. Так что я решил перебороть себя и готовиться именно к этому финалу», — подытожил Гуменник.

23-летний фигурист стал первым по итогам короткой программы в финале Гран-при России с результатом 103,62 балла. Соревнования проходят в Челябинске с 4 по 9 марта.

Также Гуменник занял шестое место на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла.

