19:36, 7 марта 2026

Иран выпустил ракеты и беспилотники по соседям после обещания не атаковать их

Иран атаковал Катар, Бахрейн и ОАЭ, несмотря на обещание Пезешкиана
Антон Похиляк
СюжетМинобороны

Фото: Stringer / Reuters

Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных Ираном вечером в субботу, передает Associated Press.

Так, министерство обороны ОАЭ заявило, что системы противовоздушной обороны перехватывали ракеты и беспилотники, запущенные в сторону страны. Минобороны Катара также сообщило о перехвате ракетного удара. В Бахрейне же в седьмой раз с начала конфликта прозвучали сирены.

Корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев подтвердил, что в субботу вечером по всему Катару раздалась серия взрывов. В частности, можно было наблюдать взрывы в небе на юге Дохи и в городе Люсейль к северу от столицы.

Ранее 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары и заявил, что Временный руководящий совет постановил не атаковывать соседние ближневосточные страны, если с их территорий не будет ударов по Ирану. По его словам, у государства нет причин проявлять агрессию в отношении соседей.

Также в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по оперативному штабу управления военно-воздушными силами (ВВС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана.

