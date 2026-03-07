Реклама

20:47, 7 марта 2026

Президент ОАЭ назвал Иран врагом

Елизавета Городищева
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян . Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян завуалированно назвал Иран врагом в своем публичном выступлении. Об этом сообщает CNN.

«ОАЭ — прекрасная страна, которая должна быть примером для подражания», — заявил Аль Нахайян, отметив, что хотел бы отправить «послание врагу ОАЭ». Он призвал Тегеран не обольщаться и назвал свою страну нелегкой добычей. С такой речью президент ОАЭ выступил во время посещения госпиталя с гражданами, пострадавшими во время атак.

Журналисты CNN назвали речь президента отступлением от традиционного формата в отношении с соседом по Персидскому заливу.

Ранее Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) живут в состоянии войны. До этого Катар, Бахрейн и ОАЭ сообщили о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных Ираном.

