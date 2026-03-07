В ОАЭ заявили о жизни в состоянии войны

Президент Аль Нахайян: ОАЭ живут в состоянии войны

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) живут в состоянии войны, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала конфликта на Ближнем Востоке. Видеозапись с заявлением публикует телеканал Sky News Arabia.

«Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей. Обещаю всем, что ОАЭ выйдут из этой ситуации сильнее», — заявил президент. Он также сообщил, что высоко оценивает роль военных ОАЭ в выполнении их задач.

Ранее Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных Ираном.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары.