Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 7 марта 2026Мир

В ОАЭ заявили о жизни в состоянии войны

Президент Аль Нахайян: ОАЭ живут в состоянии войны
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Altaf Qadri / AP

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) живут в состоянии войны, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала конфликта на Ближнем Востоке. Видеозапись с заявлением публикует телеканал Sky News Arabia.

«Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей. Обещаю всем, что ОАЭ выйдут из этой ситуации сильнее», — заявил президент. Он также сообщил, что высоко оценивает роль военных ОАЭ в выполнении их задач.

Ранее Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных Ираном.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

    В Госдуме призвали сажать нелегальных банкиров

    Капитан СКА Плотников провел 1000-й матч в КХЛ

    Мощный взрыв прогремел в Дубае

    Стало известно о тюремном прошлом нового возлюбленного звезды Comedy Woman

    В ОАЭ заявили о жизни в состоянии войны

    В Польше пообещали помогать Украине при одном условии

    Россияне назвали плохой подарок на 8 Марта поводом для расставания

    Иран выпустил ракеты и беспилотники по соседям после обещания не атаковать их

    В США рассказали о помощи России Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok