Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:21, 7 марта 2026Путешествия

Россиянка побывала в США и сравнила зарплаты учителей в этой стране и у себя на родине

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и сравнила зарплаты учителей в этой стране и у себя на родине. Расчетами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в Америке зарплата педагогов зависит от штата, стажа и образования. Но даже в среднем это суммы, которые позволяют им жить как представителям среднего класса, подчеркнула Ершова.

Материалы по теме:
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам» Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам»Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
11 августа 2025
«Для нас это культурный взрыв». Оружие, пустые разговоры и раздача просроченной еды. Что шокирует российских туристов в США?
«Для нас это культурный взрыв». Оружие, пустые разговоры и раздача просроченной еды. Что шокирует российских туристов в США?
15 января 2026

«Учитель может позволить себе ипотеку, машину почти любого ранга, отпуск куда угодно, медицинскую страховку. Он не богач, но и не выживающий бюджетник. Он не торгует каталогами в перерывах, чтобы хоть как-то добавить к зарплате», — констатировала россиянка.

Она пояснила, что средняя зарплата учителя в США сегодня — примерно от 5,5 до 6,5 тысячи долларов (около 430-508 тысяч рублей) в месяц до вычета налогов. «И это не "элита", это обычная школьная система», — добавила Ершова.

При этом в России, по ее словам, официальная средняя зарплата учителя — около 70-75 тысяч рублей в месяц. В поселке городского типа учитель может получать 25-35 тысяч рублей, а где-то еще меньше, если нет надбавок и стажа, отметила автор.

«В России сегодня быть педагогом — это чаще выбор сердцем, благородством. В Америке это выбор здравым смыслом», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отличие США от других стран словами «сервис и уважение к клиенту». Она пояснила, что потребитель там может выиграть в суде у большой корпорации, а удобства и инфраструктура устроены для людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Известный шоумен остался без волос и с волдырями после посещения салона в центре Москвы

    Сийярто сыронизировал над бескультурностью Зеленского

    Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток

    Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах россиянами

    Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе

    МЭА указало на интерес к российскому газу из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Премьер Польши назвал Россию вероятным победителем в ситуации на Ближнем Востоке

    Jaecoo объявил российские цены на новый кроссовер

    Стало известно о полученных Зеленским рычагах давления на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok