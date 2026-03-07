Россиянка побывала в США и сравнила зарплаты учителей в этой стране и у себя на родине

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и сравнила зарплаты учителей в этой стране и у себя на родине. Расчетами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в Америке зарплата педагогов зависит от штата, стажа и образования. Но даже в среднем это суммы, которые позволяют им жить как представителям среднего класса, подчеркнула Ершова.

«Учитель может позволить себе ипотеку, машину почти любого ранга, отпуск куда угодно, медицинскую страховку. Он не богач, но и не выживающий бюджетник. Он не торгует каталогами в перерывах, чтобы хоть как-то добавить к зарплате», — констатировала россиянка.

Она пояснила, что средняя зарплата учителя в США сегодня — примерно от 5,5 до 6,5 тысячи долларов (около 430-508 тысяч рублей) в месяц до вычета налогов. «И это не "элита", это обычная школьная система», — добавила Ершова.

При этом в России, по ее словам, официальная средняя зарплата учителя — около 70-75 тысяч рублей в месяц. В поселке городского типа учитель может получать 25-35 тысяч рублей, а где-то еще меньше, если нет надбавок и стажа, отметила автор.

«В России сегодня быть педагогом — это чаще выбор сердцем, благородством. В Америке это выбор здравым смыслом», — заключила путешественница.

