Сотрудников посольства Азербайджана эвакуировали из Ирана

Report: Азербайджан эвакуировал девять сотрудников посольства в Тегеране

Азербайджан эвакуировал сотрудников посольства страны в Тегеране. Об этом сообщило азербайджанское информагентство Report.

Уточняется, что девять человек из диппредставительства перешли госграницу через пограничный пункт пропуска «Астара». «Ожидается, что в ближайшие часы будут эвакуированы и другие сотрудники посольства», — говорится в материале.

Ранее в сети появилось видео из аэропорта Нахичевань после того, как там упал и взорвался иранский дрон «Шахед». На ролике видно задымленное помещение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся террористическим актом. В свою очередь, замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи опроверг причастность Тегерана к произошедшему.