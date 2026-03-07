Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:46, 7 марта 2026Мир

США предупредили о последствиях наземного вторжения в Иран

19fortyfive: Наземная операция в Иране серьезно ударит по США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Наземная операция в Иране серьезно ударит по Соединенным Штатам. Об этом сообщил американский портал 19fortyfive.

Отмечается, что такое наступление стало бы масштабным мероприятием, которое серьезно подорвало бы морскую и воздушную мощь США на длительный период. По мнению автора статьи, в сложившейся ситуации доступным вариантом Вашингтона является заброска солдат в Исламскую Республику в виде десанта.

Ранее пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт сообщила, что США в настоящее время не планируют применять наземные силы в Иране, однако не исключают этой возможности. По информации телеканала NBC, президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес в размещении военных на территории Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    Россиянки рассказали о недовольстве зарплатой

    С 1 апреля некоторым пенсионерам повысят выплаты

    США предупредили о последствиях наземного вторжения в Иран

    Раскрыта реакция Зеленского на решение Орбана заблокировать Украине кредит

    Израильский десант в форме армии Ливана был рассекречен при высадке

    США задумались о создании «небесной крепости» на Ближнем Востоке с помощью Украины

    Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    Польша вновь подняла в воздух свою авиацию из-за России

    В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok