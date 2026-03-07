США предупредили о последствиях наземного вторжения в Иран

19fortyfive: Наземная операция в Иране серьезно ударит по США

Наземная операция в Иране серьезно ударит по Соединенным Штатам. Об этом сообщил американский портал 19fortyfive.

Отмечается, что такое наступление стало бы масштабным мероприятием, которое серьезно подорвало бы морскую и воздушную мощь США на длительный период. По мнению автора статьи, в сложившейся ситуации доступным вариантом Вашингтона является заброска солдат в Исламскую Республику в виде десанта.

Ранее пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт сообщила, что США в настоящее время не планируют применять наземные силы в Иране, однако не исключают этой возможности. По информации телеканала NBC, президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес в размещении военных на территории Ирана.