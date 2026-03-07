Стала известна зарплата Месси в США

Bloomberg: Месси получает в «Интер Майами» до 80 миллионов долларов в год

Стала известна зарплата аргентинского футболиста Лионеля Месси в США. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам совладельца «Интер Майами» Хорхе Маса, Месси получает в клубе до 80 миллионов долларов в год. «Мне нужны спонсоры, и они должны быть мирового уровня, потому что футболисты стоят дорого», — отметил Мас. Функционер добавил, что аргентинский форвард стоит каждого пенни.

38-летний аргентинец играет за «Интер Майами» с 2023 года. Вместе с командой Месси стал чемпионом Главной лиги футбола (MLS) в 2025-м. Его контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2028 года.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года. Его футбольная карьера продолжается с 2003 года. Помимо «Интер Майами», на клубном уровне аргентинец выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

