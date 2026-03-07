Стало известно о хранении ВСУ техники в школах и церквях

РИА Новости: Военные ВСУ прятались с техникой в школах и церквях

Командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев раскрыл места хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Дорошев сообщил, что украинские военные прятались вместе с техникой в церквях, школах и зданиях пожарной части. «У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников», — уточнил он.

Ранее стало известно, что боец ВСУ в гражданской одежде выдал себя одной деталью в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Его выявили российские солдаты в засаде. У военнослужащего ВСУ был отличительный знак в виде синего скотча.

Также сообщалось, что группа солдат ВСУ поплатилась за дрифт на джипе.