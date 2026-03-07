Реклама

21:01, 7 марта 2026

В Иране показали фото разрушенного бомбежками стадиона

МИД Ирана показал фото разрушенного бомбежками стадиона «Азади» в Тегеране
Владислав Уткин

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана показали фото разрушенного бомбежками стадиона «Азади» в Тегеране. О разрушениях сообщается на странице ведомства в социальной сети Х.

«Уважаемая ФИФА, уважаемый МОК, это спортивный комплекс «Азади» в Тегеране, который стал целью тех самых Соединенных Штатов, президент которых получил от ФИФА Премию мира. Будет ли какой-нибудь комментарий от ФИФА или МОК?!» — написал пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил отказ сборной страны от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет предстоящим летом в США, Мексике и Канаде. Иранцы квалифицировались на турнир и попали в группу G, где должны сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Чемпионат мира-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которую назвали «Эпическая ярость».

