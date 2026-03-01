Реклама

02:53, 1 марта 2026Спорт

В Иране допустили отказ национальной сборной от участия в ЧМ-2026

Глава Федерации футбола Ирана допустил снятие сборной с ЧМ-2026 после атаки США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная Ирана может сняться с Чемпионата мира по футболу-2026 из-за атаки США и Израиля на страну. Такое развитие событий допустил глава Федерации футбола исламской республики Мехди Тадж, его слова приводит издание Marca.

«После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли можно с надеждой смотреть на чемпионат мира, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», — сказал Тадж.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

