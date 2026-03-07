В Китае рассказали о помогающих России действиях Трампа на Ближнем Востоке

Sohu: Действия Трампа на Ближнем Востоке помогли РФ в торговле нефтью и газом

Журналисты китайского издания Sohu рассказали, что действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке помогли России в торговле нефтью и газом. Пересказ статьи приводит издание «АБН24».

«Нападки Трампа на Иран случайно помогли [президенту России Владимиру] Путину», — говорится в материале.

Так, перекрытие Ираном Ормузского пролива увеличило цены на энергоносители, что оказалось выгодным для России. По мнению обозревателей, эта выгода заключается в двух аспектах.

Первый из них — это возвращение к российской нефти тех стран, которые под давлением Запада начали сокращать объемы закупок. Речь идет в первую очередь об Индии, которая вновь рассматривает возможность приобретать топливо с российских танкеров.

Второй момент связан с газом, поскольку европейские страны столкнулись с его острым дефицитом на фоне перебоев с поставками из Катара.

«Если экспорт нефти и газа с Ближнего Востока на некоторое время станет недоступен, заполнить образовавшийся вакуум сможет только Россия», — заключили китайские журналисты.

Цены на нефть стремительно растут на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. Во второй половине дня 6 марта баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.

В свою очередь президент России Владимир Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.

