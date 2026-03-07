Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:39, 7 марта 2026Интернет и СМИ

В Китае рассказали о помогающих России действиях Трампа на Ближнем Востоке

Sohu: Действия Трампа на Ближнем Востоке помогли РФ в торговле нефтью и газом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Журналисты китайского издания Sohu рассказали, что действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке помогли России в торговле нефтью и газом. Пересказ статьи приводит издание «АБН24».

«Нападки Трампа на Иран случайно помогли [президенту России Владимиру] Путину», — говорится в материале.

Так, перекрытие Ираном Ормузского пролива увеличило цены на энергоносители, что оказалось выгодным для России. По мнению обозревателей, эта выгода заключается в двух аспектах.

Первый из них — это возвращение к российской нефти тех стран, которые под давлением Запада начали сокращать объемы закупок. Речь идет в первую очередь об Индии, которая вновь рассматривает возможность приобретать топливо с российских танкеров.

Второй момент связан с газом, поскольку европейские страны столкнулись с его острым дефицитом на фоне перебоев с поставками из Катара.

«Если экспорт нефти и газа с Ближнего Востока на некоторое время станет недоступен, заполнить образовавшийся вакуум сможет только Россия», — заключили китайские журналисты.

Цены на нефть стремительно растут на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. Во второй половине дня 6 марта баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.

В свою очередь президент России Владимир Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Команда России с флагом страны приняла участие в открытии Паралимпиады

    Иран обвинил США в ударах по школам и больницам

    В Китае рассказали о помогающих России действиях Трампа на Ближнем Востоке

    Сотрудников посольства Азербайджана эвакуировали из Ирана

    Иран назвал число погибших в ходе атак США и Израиля мирных жителей

    Байден похвастался своей забывчивостью

    Головин забил Сафонову

    На Украине сотрудники ТЦК забрали мужчину с эпилепсией на пути в больницу

    Бывший президент США признался в воровстве из закусочных

    Беспилотник атаковал гостиницу с американскими военными в Ираке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok