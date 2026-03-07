Реклама

Экономика
18:44, 7 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Выход России из соглашения с ООН объяснили

Аналитик Юшков: России не было смысла оставаться в соглашении с ООН
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

У России пропал смысл оставаться в соглашении с Организацией Объединенных Наций (ООН) о создании в Москве центра устойчивого энергетического развития, потому что ей пора продвигать в энергетике собственную тематику, объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Россия прекращает действие соглашения между правительством страны и ООН о создании и деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве под эгидой ЮНЕСКО. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Аналитик предположил, что соглашение с ООН обязывало Россию исполнять обязательства, в том числе финансировать и обеспечивать функционирование центра в Москве с подразделениями ООН, встраивать свою инфраструктуру в глобальную климатическую деятельность. По его словам, смысл в этом пропал, более того, Россия стала более скептически относиться к климатической тематике.

«Нас и так пытаются вычеркнуть из международной повестки. Почему мы должны тогда оставаться в тех самых климатических программах, которые нам-то как раз не выгодны, а выгодны странам Запада и Европе в частности? Нет никакого смысла с ними сотрудничать. Опять же это требует денег. Мне кажется, сейчас совершенно не до устойчивого развития в том понимании, которое нам трактовал Запад, нам это совершенно не актуально», — считает Юшков.

Эксперт указал, что Россия может приостановить и пересмотреть свое участие и в других климатических соглашениях. По его словам, в этом нет ничего страшного, тем более России пора продвигать в энергетике собственную свою тематику, а не следовать той, которую придумывают на Западе.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай выступили в пользу реформы ООН. По словам российского президента Владимира Путина, в Совет Безопасности ООН необходимо включить представителей государств Азии, Африки и Латинской Америки.

    Последние новости

