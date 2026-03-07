Захарова назвала обладание ядерным оружием идеей фикс Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею фикс Киева. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Захарова отметила, что навязчивой идеей Киева является обладание ядерным оружием. «Вспомните, с чего все начиналось. Заявления [президента Украины Владимира] Зеленского на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием», — высказалась дипломат.

По ее словам, действия властей Украины не оставляют сомнений в том, что ядерное оружие им «нужно не с целью сдерживания, а с целью применения».

Ранее стало известно, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.