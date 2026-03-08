Реклама

12:28, 8 марта 2026Спорт

ЭСК РФС поддержала отмену гола «Балтики» в матче с «Зенитом»

Владислав Уткин

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала отмену гола «Балтики» в матче с «Зенитом» в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает сайт РФС.

«Игрок "Балтики" Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда. Хиль, находясь достаточно близко от вратаря "Зенита" Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора. Судья верно определил положение "вне игры" и отменил гол», — говорится в заключении ЭСК.

Поединок, прошедший 27 февраля в Санкт-Петербурге, завершился победой «Зенита» со счетом 1:0. Успех сине-бело-голубым принес гол Луиса Энрике в концовке второго тайма.

Споры вызвал мяч капитана «Балтики» Кевина Андраде, забитый на 75-й минуте. Он был отменен из-за офсайда у Хиля. Калининградский клуб обжаловал решение арбитров в ЭСК РФС.

