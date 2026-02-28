Реклама

01:01, 28 февраля 2026Спорт

В «Балтике» отреагировали на отмену гола в ворота «Зенита»

«Балтика» собирается обжаловать отмену гола в ворота «Зенита»
Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В «Балтике» отреагировали на отмену гола в ворота «Зенита». Клуб собирается обжаловать решение арбитра матча Алексея Сухого, об это сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию. Предметом разбора станет отмененный гол защитника Кевина Андраде.

«Зенит» выиграл у «Балтики» в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте, его автором стал Луис Энрике.

Таким образом, «Зенит» набрал 42 очка в 19 матчах. Команда Семака вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. В следующем туре петербуржцы сыграют 8 марта на выезде с «Оренбургом».

«Балтика» осталась на пятой позиции с 35 очками в 19 поединках. В 20-м туре калининградцы сыграют 7 марта в гостях с «Ростовом».

