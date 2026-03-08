Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

Глава МИД Аракчи: Россия помогает Ирану во многих разных направлениях

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал новое заявление о военном сотрудничестве страны с Россией, указав, что оно «не является чем-то новым». Об этом он высказался в интервью NBC News.

«[Сотрудничество] было в прошлом, и оно будет продолжаться... [Россия] помогает нам во многих разных направлениях», — высказался глава МИД, добавив при этом, что у него нет какой-либо подробной информации.

Как отметил NBC, министр не уточнил, помогает ли российская разведка Ирану обнаруживать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Двумя днями ранее Аракчи указал, что Россия, а также Китай, помогают Ирану «политически и иначе». Журналист NBC уточнил, имела ли место военная помощь от российской стороны после начала американских и израильских атак. «Я не предоставлю всех подробностей о сотрудничестве с другими странами посреди войны», — отрезал Аракчи.

Накануне источник телеканала заявил, что Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о местонахождении американских войск на Ближнем Востоке. При этом нет никаких признаков того, что РФ помогает координировать удары Ирана.