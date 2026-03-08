«Краснодар» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

«Краснодар» на выезде проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» на своем поле победил «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Назми Грипши и Константин Нижегородов. У гостей точный удар на счету Джона Кордобы.

«Рубин» набрал 26 очков и вышел на седьмое место в чемпионате России. «Краснодар» с 43 очками остается лидером РПЛ и на одно очко опережает «Зенит», который ранее проиграл «Оренбургу».

В следующем туре «Краснодар» 14 марта на выезде сыграет с «Сочи». «Рубин» днем позже на своем поле примет московский «Локомотив».