14:05, 8 марта 2026Спорт

«Оренбург» обыграл «Зенит» в матче 20-го тура РПЛ

«Оренбург» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в домашнем матче 20-го тура РПЛ
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Оренбург» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 12-й минуте открыл форвард «Зенита» Александр Соболев. На 62-й минуте полузащитник петербуржцев Педро срезал мяч в свои ворота, а в концовке второго тайма Евгений Болотов забил победный гол «Оренбурга». При этом футболисты «Зенита» не реализовали два пенальти.

Таким образом, «Оренбург» набрал 18 очков в 20 матчах и переместился с 15-й на 14-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. В 21-м туре команда 13 марта сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

«Зенит» остался на втором месте с 42 очками в 20 поединках. В следующем туре сине-бело-голубые 14 марта примут «Спартак».

