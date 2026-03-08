Реклама

10:04, 8 марта 2026Спорт

Кучеров достиг отметки в 100 очков за сезон НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров стал третьим игроком в сезоне НХЛ, набравшим 100 очков
Владислав Уткин

Фото: Dan Hamilton-Imagn / Reuters

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьим игроком в сезоне НХЛ, набравшим 100 очков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Его команда в ночь с 7 на 8 марта играла на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс» и одержала победу со счетом 5:2. Кучеров в этом матче сделал четыре результативных передачи.

Таким образом, он набрал 100 очков в текущем сезоне. У 32-летнего хоккеиста 32 гола и 68 результативных передач. Он стал третьим игроком в нынешнем регулярном чемпионате, кому покорился этот рубеж. Впереди Кучерова в таблице лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) только Коннор Макдэвид (106 очков) и Нэйтан Маккиннон (103 очка).

Кучеров является обладателем рекорда среди россиян по количеству очков, набранных в отдельно взятом регулярном чемпионате НХЛ. В сезоне-2023/24 он набрал 144 (44+100) балла.

