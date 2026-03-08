Начальник ГРУ заявил о жестком вопросе Киеву после покушения на генерала Алексеева

Начальник ГРУ Костюков: Вопрос о покушении на Алексеева ставился в жесткой форме

Россия на переговорах с Украиной жестко поставила вопрос о покушении на замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал глава ведомства Игорь Костюков.

«[Вопрос], конечно, ставился. И ставился в жесткой форме», — сказал Костюков.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Следователи сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

Среди пособников оказались россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый был сторонником ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Второй обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона.