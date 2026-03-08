Реклама

Пламя охватило небоскреб после удара в Кувейте

Press TV: Небоскреб загорелся после удара в столице Кувейта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Небоскреб, в котором находится служба социального обеспечения Кувейта, оказался объят огнем в Эль-Кувейте после удара. Кадры инцидента опубликовал иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале.

На видео очевидцев заметно, как пламя в основном сосредоточено на верхних этажах здания. Другие подробности случившегося пока не раскрываются.

«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — отмечается в публикации.

Вечером 7 марта стало известно, что иранский дрон врезался в небоскреб Marina в Дубае. Началась эвакуация людей. Позднее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объяснила, что в отеле находились американские военные.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал базы США в Кувейте с помощью беспилотников.

