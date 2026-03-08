Президент Ирана выступил с предупреждением

Пезешкиан: Иран будет вынужден ответить на атаки с территории любой страны

Иран будет вынужден ответить на агрессивные действия со стороны любого государства. Об этом заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан, его слова передает РИА Новости.

«Если они [другие страны] захотят напасть на нас и совершить агрессию, то мы будем вынуждены отвечать на эти атаки. Ответ не означает, что у нас есть споры с этим государством или мы хотим причинить вред его народу — мы будем отвечать по необходимости», — предупредил он.

Ранее Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары. Он добавил, что Временный руководящий совет постановил не атаковывать страны Ближнего Востока, если с их территорий не будет ударов по Ирану. По его словам, у Ирана нет причин проявлять агрессию в отношении соседей.

7 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой. Российский лидер в ходе разговора подчеркнул принципиальную позицию Москвы о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и на всем Ближнем Востоке.