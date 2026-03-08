Реклама

17:52, 8 марта 2026Спорт

Семак извинился перед болельщицами «Зенита»

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак извинился перед болельщицами команды за поражение от «Оренбурга» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Он назвал результат неудовлетворительным. «Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», — заявил Семак.

8 марта «Зенит» на выезде проиграл «Оренбургу». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу оренбуржцев.

«Зенит» остался на втором месте в РПЛ с 42 очками в 20 поединках. В следующем туре сине-бело-голубые 14 марта примут «Спартак».

