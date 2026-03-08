Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:19, 8 марта 2026Спорт

Ски-альпинист Филиппов стал 14-м на чемпионате Европы

Ски-альпинист Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы
Владислав Уткин

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn / Reuters

Российский ски-альпинист Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний спортсмен финишировал с результатом 31 минута и 9,7 секунды. Победителем гонки стал швейцарец Реми Бонне, который пробежал дистанцию за 27 минут и 22,2 секунды.

Кроме Филиппова, в гонке выступало еще несколько россиян. 18-е место занял Андрей Федоров, 20-м стал Даниил Слушкин, 22-ю позицию занял Александр Антонов, а 23-м к финишу пришел Павел Якимов.

Филиппов выступал на зимней Олимпиаде-2026. На соревнованиях в Милане и Кортина д`Ампеццо он завоевал серебряную медаль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Операция «Безумец». Как Иран планировал противостоять атакам США и Израиля?

    Нарколог объяснил причины разбитости после «пьяного сна»

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 888 рублей к 8 Марта

    На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия

    Огневой вал ПВО Израиля по иранским ракетам сняли на видео

    Ски-альпинист Филиппов стал 14-м на чемпионате Европы

    В Германии высказались об отказе Трампа выполнить требование Зеленского

    Стало известно о новых правилах получения пособия на детей

    Израиль атаковал гостиницу в центре Бейрута

    В США пожаловались на последствия конфликта с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok