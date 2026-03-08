Ски-альпинист Филиппов стал 14-м на чемпионате Европы

Российский ски-альпинист Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний спортсмен финишировал с результатом 31 минута и 9,7 секунды. Победителем гонки стал швейцарец Реми Бонне, который пробежал дистанцию за 27 минут и 22,2 секунды.

Кроме Филиппова, в гонке выступало еще несколько россиян. 18-е место занял Андрей Федоров, 20-м стал Даниил Слушкин, 22-ю позицию занял Александр Антонов, а 23-м к финишу пришел Павел Якимов.

Филиппов выступал на зимней Олимпиаде-2026. На соревнованиях в Милане и Кортина д`Ампеццо он завоевал серебряную медаль.