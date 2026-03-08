Реклама

14:07, 8 марта 2026

В США забеспокоились из-за передачи Россией Ирану разведданных

Аналитик Маклин: Помощь России Ирану с разведданными вызывает опасения
Варвара Кошечкина
Фото: Stringer / Reuters

Возможное сотрудничество России с Ираном является очень серьезным событием. Об этом в эфире CBS News заявил аналитик по вопросам национальной безопасности Аарон Маклин.

«Всякий раз, когда такой крупный противник, как Россия, приходит на помощь иранцам, это вызывает опасения», — сказал он.

Эксперт отметил, что у российской стороны есть реальные возможности для помощи Ирану, в том числе в области целеуказания.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что Вашингтон попросил Москву не передавать Ирану разведданные об американских объектах на Ближнем Востоке.

Накануне NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Россия передает Ирану разведывательную информацию о месторасположении войск США, но не помогает координировать удары Тегерана. До этого президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналистов, попросивших его прокомментировать информацию о передаче Россией разведданных Ирану. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не имеет значения, помогала Москва Тегерану информацией или нет.

