В США заявили о вывозе из Венесуэлы золота на десятки миллионов долларов

Министр Бургум: США вывезли из Венесуэлы золота на 100 миллионов долларов

Соединенные Штаты вывезли из Венесуэлы золота на 100 миллионов долларов. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр внутренних дел США Даг Бургум.

Ранее в Вашингтоне разрешили проводить операции с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven, включая транзакции. Они с перевозкой, продажей, обработкой и перепродажей венесуэльского золота в США.

«В пятницу из Венесуэлы в Соединенные Штаты поступило золото на сумму 100 миллионов долларов, как для промышленных целей, так и для других коммерческих нужд», — подчеркнул он.

Ранее министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет рассказал, что Вашингтон в скором времени собирается переключить свое внимание на происходящее «в своем полушарии». С такой речью глава Пентагона выступил в рамках встречи лидеров латиноамериканских стран в гольф-клубе президента США Дональда Трампа.

До этого венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) подписала новые контракты на поставку нефти США. По данным Reuters, в феврале венесуэльская компания уже увеличила экспорт нефти в США и Европу, но не смогла компенсировать потерю поставок в Китай.