07:55, 8 марта 2026

Во Франции раскритиковали Зеленского из-за грубой угрозы Орбану

Марина Совина
Фото: Barbara Neyman / Globallookpress

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — совершенно беспрецедентная ситуация. С критикой политика выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире YouTube-канала.

Он сравнил угрозы украинского лидера с угрозами мафиози и заявил о приближающемся крахе Зеленского. «И эта страна хочет присоединиться к Европейскому Союзу в 2027 году. Это абсолютное безумие», — высказался Филиппо.

Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Президент республики предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала угрозу Зеленского в адрес Орбана из-за вето на кредит Украине от Евросоюза (ЕС). Депутат подчеркнула, что Венгрия заблокировала кредит от ЕС не из-за прихоти или чьего-то настроения, а как реакцию на действия Украины.

