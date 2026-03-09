Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе

TRT Haber: Американская ракета Patriot дала сбой и упала в жилом районе Манамы

В столице Бахрейна — Манаме 9 марта американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала в жилом районе города. Об этом сообщает TRT Haber.

В публикации говорится о том, что зенитная ракета дала сбой. Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» опубликовал кадры нетипичной траектории полета ракеты.

До этого стало известно о том, что в нефтедобывающем эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался мощный пожар.

Ранее а ОАЭ опровергли сообщения о том, что они первые нанесли удар по Ирану.