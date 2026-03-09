Американский хоккеист назвал удивившие его в России вещи

Хоккеист Потуральски заявил, что его удивили бытовые привычки в России

Американский нападающий омского «Авангарда» Эндрю Потуральски назвал удивившие его в России вещи. Его слова приводит Sport24.

Хоккеист признался, что его поначалу удивили некоторые бытовые привычки в России. Он рассказал, что не понимал, почему люди так часто жмут друг другу руку и каждый раз желают приятного аппетита, но со временем привык к этим жестам вежливости и теперь относится к ним как к нормальной части повседневной жизни в новой для него стране.

Потуральски играет в России с июля 2025 года. В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист провел за «Авангард» 62 матча, забросил 25 шайб и отдал 37 голевых передач.

Ранее канадский хоккеист казанского «Ак Барса» Нэйтан Тодд назвал наиболее удивившую его вещь в России. Спортсмен отметил цены. По его словам, в России все намного дешевле, чем в Канаде.

