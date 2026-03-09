Реклама

15:46, 9 марта 2026Авто

«Блатные» номера телеведущего Николаева решили продать за миллионы рублей

Mash: Номера серии АМР телеведущего Юрия Николаева решили продать за ₽50 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Номера серии АМР телеведущего Юрия Николаева решили продать. Об этом со ссылкой на представителя народного артиста сообщает Telegram-канал Mash.

«Блатные» номера (ранее знаки серии АМР с кодом региона 97 действительно считались спецсерией и выдавались исключительно машинам из правительственных автопарков) готовы продать за 50 миллионов рублей. Некогда номера были оформлены на компанию телеведущего «Юникс», а после закрытия фирмы перешли во владение артиста.

Сейчас номера установлены на автомобиле Jaecoo, и родственники не хотят их сдавать. Так как реализовать автомобиль они пока не могут, не вступив в наследство, они намерены продать номера отдельно от машины, перевесив и продав через другой автомобиль. Правда, зарегистрировать номера не удастся, так как серию АМР выводят из общего реестра и хотят запретить к продаже на онлайн-площадках.

Номера АМР привлекают внимание в основном тех владельцев машин, которые хотят создать впечатление принадлежности к государственным структурам. Сейчас их больше не выдают, но в Госавтоинспекции пояснили, что номерные знаки АМР не изымаются ни на дорогах, ни в пунктах регистрации транспортных средств, если они были получены на законных основаниях.

Ранее стало известно, что популярный российский певец Валерий Сюткин отказался сдавать номера серии АМР со своего Mercedes-Benz S450. Источник сообщает, что первоначально аббревиатура была оформлена на Центральную автобазу МВД и числилась за рабочей «Волгой». В 2006 году номера «переехали» на BMW исполнителя лирических хитов, а уже через год их увидели на автомобиле Mercedes.

