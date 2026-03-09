Бразильские футболисты устроили массовую драку и получили 23 красные карточки

Футболисты бразильских «Крузейро» и «Атлетико Минейро» устроили массовую драку

Футболисты «Крузейро» и «Атлетико Минейро» устроили массовую драку и получили 23 красные карточки в финале чемпионата штата Минас-Жерайс. Об этом сообщает Globo.

В концовке матча вратарь гостей Эверсон после сейва несколько раз упал коленями на полузащитника «Крузейро» Кристиана, что спровоцировало массовую драку между футболистами обеих команд. В потасовке приняли участие бывшие футболисты петербургского «Зенита» Халк и Жерсон.

По словам очевидцев, напряжение нарастало еще во втором тайме из-за грубой игры соперников. «Это часть футбола, особенно в таких принципиальных матчах», — отметил один из участников. Инцидент уже расследуют организаторы турнира.

11 февраля товарищеский матч клуба Российской премьер-лиги «Ростов» с китайским «Чжэнцзян» отменили из-за начавшейся на поле массовой драки. Конфликт ростовчан с игроками иностранной команды вспыхнул в первом тайме. По его завершении было решено прекратить матч.

