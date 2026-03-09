Реклама

Иран ударил сверхтяжелыми ракетами по объектам США и Израиля

КСИР: Иран атаковал сверхтяжелыми ракетами объекты США и Израиля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chen Junqing / XinHua / Globallookpress.com

Иран атаковал объекты США и Израиля сверхтяжелыми ракетами. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает IRIB.

«С применением мощных сверхтяжелых ракет против американо-сионистских объектов была проведена 31-я волна операции "Правдивое обещание-4", посвященная верховному главнокомандующему вооруженными силами аятолле Моджтабе Хаменеи», — отмечается в сообщении. Местонахождение объектов, ставших целями ударов, не приводится.

6 марта Иран начал очередную волну ударов по Израилю, в ходе которых применил сверхтяжелую баллистическую ракету средней дальности «Хоррамшахр-4».

Также агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Иран применит новейшие баллистические ракеты в ходе очередных ответных ударов.

