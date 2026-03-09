Реклама

18:48, 9 марта 2026

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ со счетом 2:2
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ со счетом 2:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В середине первого тайма грозненцы вышли вперед усилиями Георгия Мелкадзе и Максима Самородова. На 47-й минуте Лукас Фассон отыграл один гол для москвичей, а в начале второй половине игры Даниил Пруцев установил окончательный счет на табло.

Таким образом, «Локомотив» набрал 41 очко в 20 матчах и остался на третьем месте. В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет 15 марта в Казани с «Рубином».

«Ахмат» набрал 26 очков в 20 матчах, подопечные Станислава Черчесова идут на девятом месте в турнирной таблице. Их следующим соперником станет «Акрон». Команда сыграет с тольяттинцами 15 марта на выезде.

