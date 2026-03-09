Реклама

16:35, 9 марта 2026Из жизни

Мечтавшие создать приют для животных влюбленные случайно купили дом с ничейными кошками

Пара из США купила дом и обнаружила там 43 ничейные кошки
Никита Савин
Никита Савин

Пара из США купила дешевый дом и обнаружила, что там хозяйничают 43 кошки. Об этом пишет What's The Jam.

35-летний Джошуа и Фэй из штата Арканзас познакомились в 2020 году и с тех пор мечтали о собственном доме, где хотели создать приют для животных. Недавно им случайно попался подходящий вариант — дом с большим участком в глубинке штата за 70 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).

Въехав в новое жилье, влюбленные обнаружили, что там уже живут 43 ничейные кошки. В интервью изданию Джошуа признался, что это было для них полной неожиданностью. «Мы и так собирались создать небольшую ферму и приют для кошек, но рассчитывали сделать это, когда как следует освоимся. Мы оба инвалиды, так что сейчас вся энергия уходит на поддержку этой кошачьей колонии и попытку расшириться», — сказал он.

Американец добавил, что многие кошки в доме были нездоровы, и они с возлюбленной потратили много сил на их лечение. В итоге они основали приют Sunshine Pines Rescue, где теперь заботятся о нежданных питомцах. Узнав историю Джошуа и Фэй, любители животных стали помогать им. Сейчас приют существует благодаря пожертвованиям. Пара также планирует превратить свой автофургон в мобильный ветеринарный пункт, чтобы путешествовать по стране, лечить и стерилизовать кошек, если это нужно.

Джошуа заявил, что колонии бездомных кошек стали национальной проблемой в США, и стерилизация животных является самым гуманным методом сдерживания популяции.

Ранее иеромонах Феодорит заявил, что россиянам можно и нужно молиться за кошек и собак. Священник напомнил, что есть даже святые — покровители животных.

