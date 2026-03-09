Реклама

Бывший СССР
18:44, 9 марта 2026

Назван еще один вероятный кандидат в президенты Украины

ТАСС: Депутат Рады Бужанский своим заявлением показал готовность идти на выборы
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В российских силовых структурах посчитали депутата Верховной Рады Максима Бужанского еще одним вероятным кандидатом в президенты Украины — там увидели его подготовку к предвыборной гонке в словах нардепа о проблемах мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Там указали, что Бужанский — сторонник действующего президента Владимира Зеленского — «внезапно решил показать своим избирателям вовлеченность в проблему мобилизации», направив в Минобороны Украины запрос о количестве явившихся по повесткам жителей.

Российские силовики (конкретная структура агентством не называется) посчитали такие публикации знаком неизбежности выборов на Украине.

В феврале спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада представит в ближайшее время законопроект о проведении выборов.

Бужанский в прошлом году отметился, в частности тем, что поздравил украинцев с Днем Победы 9 Мая, несмотря на то, что с 2023 года 8 мая на Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая официально переименован в День Европы.

