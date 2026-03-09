Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:10, 9 марта 2026Спорт

Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года из-за Ворончихиной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: OIS / Thien-An Truong / Imagn Images / Reuters

Российский гимн прозвучал на зимней Паралимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте. После вручения медали в честь спортсменки прозвучал гимн России. Она принесла российской сборной первую золотую медаль на Играх в Италии. Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года.

Международный паралимпийский комитет разрешил атлетам из России выступать на Играх с национальным флагом и в форме с государственной символикой, а при завоевании золота в их честь будет исполняться гимн страны.

Ранее в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России, что открыло путь к полноценному возвращению российской сборной на Паралимпиаду с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампетцо

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию

    Песков объяснил публикацию поздравления Путина на 8 Марта с кашлем

    Известный российский актер вложился в недвижимость и стал жертвой мошенников

    Американский хоккеист назвал удивившие его в России вещи

    Петербуржец через суд вернул почти всю стоимость купленного автомобиля

    Чаще всего в тотальных ДТП россияне уничтожают «китайцев» и Lada

    «Блатные» номера телеведущего Николаева решили продать за миллионы рублей

    Силы НАТО сбили ракету над Турцией

    В Казани создан дрон-охотник с ИИ

    В Еврокомиссии высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok