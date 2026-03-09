Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года из-за Ворончихиной

Российский гимн прозвучал на зимней Паралимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте. После вручения медали в честь спортсменки прозвучал гимн России. Она принесла российской сборной первую золотую медаль на Играх в Италии. Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года.

Международный паралимпийский комитет разрешил атлетам из России выступать на Играх с национальным флагом и в форме с государственной символикой, а при завоевании золота в их честь будет исполняться гимн страны.

Ранее в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России, что открыло путь к полноценному возвращению российской сборной на Паралимпиаду с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампетцо