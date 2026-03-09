Россотрудничество ответило на уничтожение Русского дома в Ливане

Россотрудничество: Удар по Русскому дому был ничем не спровоцированной агрессией

Россотрудничество расценило удар Израиля по Русскому дому в Ливане как ничем не спровоцированную агрессию. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

«Отмечаем, что в Доме русской культуры в Набатия не проводилось никакой военной активности. Удар был ничем не спровоцирован», — подчеркнули в Россотрудничестве.

В ведомстве сообщили, что директор Асаад Дия жив и находится в безопасности, а другие коллеги остаются на связи с официальным представительством Россотрудничества в Бейруте и продолжают работать с учетом текущей обстановки.

Сейчас в стране активно проводится работа с переселенными лицами — уже более 800 тысяч человек удалось перевезти с юга на север Ливана. Школы, стадионы и муниципальные центры пришлось превратить в пункты временного размещения.

Ранее Израиль атаковал партнерский Русский дом в Ливане. Здание оказалось полностью разрушено. В результате никто не пострадал, так как люди заранее покинули помещения, когда началась война.