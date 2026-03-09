Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 9 марта 2026Мир

В Еврокомиссии высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

Еврокомиссия не подтвердила получение письма Орбана о санкциях против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Ана Кайза Итконен не смогла подтвердить получение письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором содержится призыв разрешить поставки энергоносителей из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я тоже видела эти сообщения в СМИ. Мне нужно проверить, получили ли мы такое письмо, и затем вернуться к вам с ответом», — ответила представитель ЕК на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Орбан сообщил, что направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом немедленно приостановить все санкции против российской энергетики.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно серьезный удар по европейской экономике.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. По его словам, европейцы все равно планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе призвали немедленно разрешить российские нефть и газ

    В Казани создан дрон-охотник с ИИ

    В Еврокомиссии высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

    Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию

    Путин заявил о неизменной поддержке Тегерана

    Россиянин потерял три миллиона рублей из-за победы ЦСКА

    В европейской стране задумались о выходе из НАТО

    Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

    Военный рассказал о значении взятия под контроль села Голубовка в ДНР

    Ваня Дмитриенко выступит на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв в Санкт-Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok