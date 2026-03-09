Реклама

В России отреагировали на уничтожение Израилем Русского дома культуры в Ливане

Сенатор Карасин назвал прискорбным уничтожение Русского дома культуры в Ливане
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сообщение об уничтожении Израилем Русского дома культуры на юге Ливана прискорбное, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Я впервые об этом слышу. Если это так, это прискорбно. На израильские вооруженные силы ложится дополнительный груз ответственности. Мы, естественно, будем учитывать это при дальнейшем анализе наших отношений и с Израилем, и с другими государствами, которые используют силу против Русских домов», — отреагировал Карасин.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Израиль атаковал партнерский Русский дом в Ливане. Он добавил, что директор культурного центра Асаад Дия жив и находится в безопасности. Также Примаков заявил, что никакой военной деятельности в культурном центре не было.

Директор центра Асаад Дия сообщил, что Русский дом в Ливане был полностью уничтожен ударами Израиля.

