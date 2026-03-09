Реклама

Путешествия
11:10, 9 марта 2026Путешествия

В Россию вылетел первый с начала операции против Ирана самолет из Дохи

Первый с начала военной операции против Ирана самолет из Катара вылетел в Москву
Вячеслав Агапов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Первый с начала военной операции против Ирана самолет из Дохи вылетел в Москву. Об этом со ссылкой на аэропорт Шереметьево сообщает ТАСС.

Борт компании Qatar Airways вылетел из международного аэропорта Хамад в Катаре Ожидается, что он прибудет в Россию в 18:00 по московскому времени.

Небо Катара было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. До 7 марта полеты над страной не осуществлялись вообще, после чего открыли два коридора, по которым несколько часов в сутки в ограниченном объеме могут летать гражданские самолеты.

«Временное закрытие воздушного пространства рядом стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, затронуло не только прямые рейсы, но и транзитных туристов. Многие россияне использовали эти страны как хабы для перелетов в Азию и с островов Индийского океана и теперь не могут вылететь домой», — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Сейчас для полетов полностью закрыто небо Ирана, Ирака, Бахрейна и Кувейта. Воздушное пространство Катара ограниченно открывается на несколько часов в сутки, небо над ОАЭ открыто частично, полеты в Израиле периодически возобновляются.

    В Россию вылетел первый с начала операции против Ирана самолет из Дохи

