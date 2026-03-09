Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:34, 9 марта 2026Интернет и СМИ

Визит Зеленского в Донбасс расценили как демонстрацию его планов на регион

NYT: Зеленский визитом в Донбасс показал, что не намерен его уступать
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетПереговоры Путина и Зеленского

Фото: Dan Bashakov / AP

Президент Украины Владимир Зеленский недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией. Об этом пишет издание The New York Times.

В публикации говорится, что Зеленский, отправившись на Донбасс, дал понять, что Украина не готова уступать территории.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переводчики играют большую роль при переговорах с мировыми лидерами, включая российского лидера Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина.

Также Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, при этом похвалив Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев иронично прокомментировал подорожание нефти

    Солиста популярной российской группы отправили в рехаб

    Индекс рынка недвижимости Дубая обрушился

    Главу Еврокомиссии обвинили в превышении полномочий

    В России заявили о влиянии войны Ирана и Израиля на украинский конфликт

    Россия заняла еще один населенный пункт в ДНР

    Посланники Трампа неожиданно отменили визит в Израиль

    Капитана перехваченного сухогруза теневого флота России арестовали в Швеции

    «Дональда Трампа» оштрафовали за оскорбление армян

    Отказу Аврил Лавин от выступлений в России нашли неожиданное объяснение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok