Визит Зеленского в Донбасс расценили как демонстрацию его планов на регион

NYT: Зеленский визитом в Донбасс показал, что не намерен его уступать

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент Украины Владимир Зеленский недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией. Об этом пишет издание The New York Times.

В публикации говорится, что Зеленский, отправившись на Донбасс, дал понять, что Украина не готова уступать территории.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переводчики играют большую роль при переговорах с мировыми лидерами, включая российского лидера Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина.

Также Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, при этом похвалив Путина.