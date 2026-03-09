Политик Мема: Вступление Финляндии в НАТО было худшим решением в истории страны

Вступление Финляндии в НАТО — худшее решение в истории страны. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, его партия продолжит выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО.

Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.

Ранее стало известно, что власти Финляндии рассматривают возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через финскую территорию. На данный момент ограничения в этом вопросе закреплены в законе о ядерной энергии, однако правительство может изменить эту норму. По данным источников, сейчас Министерство обороны Финляндии прорабатывает инициативу по пересмотру этого закона.