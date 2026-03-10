Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:04, 10 марта 2026Ценности

Блогерша удивила подписчиков внешностью до и после похудения на 80 килограммов

Екатерина Ештокина

Кадр: @milavne

Блогерша Милана (фамилия неизвестна) удивила подписчиков внешностью до и после похудения на 80 килограммов. Кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом milavne разместила кадры, на которых предстала с лишним весом. Так, она продемонстрировала внешний вид с жировыми складками и целлюлитом. При этом женщина подчеркнула, что весила 140 килограммов.

Затем юзерша показала результат преображения, достигнув веса в 58 килограммов. Она запечатлела себя в спортзале в облегающей форме, которая подчеркивала стройную фигуру и кубики пресса.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Пользователи сети восхитились похудением Миланы в комментариях под постом. «Это самый крутой глоу ап, который я видела, вы очень крутая», «Не представляю, какую работу вы проделали», «Я вами очень восхищаюсь», «Чума», — написали они.

В феврале подруга Аланы Мамаевой похудела на 70 килограммов с помощью уколов. Блогерша Любовь Гагина сбросила лишний вес со 122 до 52 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    Украинская бабушка помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ

    Блогерша удивила подписчиков внешностью до и после похудения на 80 килограммов

    Поймавшая на себе взгляд незнакомца девушка была вынуждена бежать от него сломя голову

    Звезда реалити-шоу избавился от морщин на пенисе при помощи ботокса

    Экс-офицер рассказал об ударе США в спину разозлившим Россию и Китай вассалам

    В Китае рассказали о негодовании Европы из-за получения Россией огромного сокровища

    В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

    В России появились две отрасли с зарплатой свыше 500 тысяч рублей

    Шикующий в Европе командир элитного батальона ВСУ вызвал недовольство сослуживцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok