Бублик одной фразой отреагировал на нецензурную брань Андреевой после поражения

Казахстанский теннисист Бублик заявил, что научил Андрееву нецензурной лексике

Казахстанский теннисист Александр Бублик в своем Telegram-канале поддержал россиянку Мирру Андрееву после ее эмоционального срыва на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

«Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то», — заявил спортсмен, намекая на их совместное выступление в миксте. Известный своей экспрессивностью, казахстанец часто использует нецензурную лексику на корте. В интервью «Матч ТВ» он назвал мат «жемчужиной русского языка» и важной частью своего стиля как теннисиста.

Ранее Андреева нецензурно обругала зрителей после поражения от чешки Катержины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем розыгрыше мяч после удара Синяковой задел трос сетки и отскочил на сторону Андреевой, что стоило россиянке партии и матча. От раздражения она швырнула ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ею о корт, сломав. Уходя с корта, Андреева прокричала несколько грубых фраз на английском в сторону трибун.

Россиянка не смогла продолжить защиту титула, уступив в упорной борьбе. Инцидент произошел в ночь на вторник, 10 марта, по местному времени.