15:37, 10 марта 2026Спорт

Дзюба назвал игру «Зенита» безобразной

Артем Дзюба назвал игру «Зенита» безобразной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артема Дзюба оценил игру петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Он назвал ее безобразной. «Когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы — на это смотреть невыносимо. Вы покупаете людей за 30-40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам», — заявил Дзюба.

Ранее форвард назвал превосходящего его по популярности спортсмена. По мнению футболиста, это хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

7 марта «Зенит» на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче РПЛ. После 20 туров команда с 42 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на одно очко от лидирующего «Краснодара».

