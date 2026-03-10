Генконсульство России в Иране попало под удар

Генконсульство России попало под удар в иранском Исфахане

Генконсульство России в иранском Исфахане попало под удар в ходе атаки на расположенное рядом здание администрации губернатора провинции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — написала она.

Дипломат подчеркнула, что нападения на дипломатические представительства других стран являются нарушением международного права. Она призвала все стороны конфликта как можно скорее вернуться за стол переговоров.

Ранее стало известно о повреждениях объекта ЮНЕСКО в Исфахане после ударов США и Израиля. «США и Израиль повредили дворец "Чехель-Сотун" на площади Накш-е Джахан. Агрессоры специально атаковали историческое сердце Исфахана», — написал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.