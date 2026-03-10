Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 10 марта 2026Мир

Генконсульство России в Иране попало под удар

Генконсульство России попало под удар в иранском Исфахане
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Генконсульство России в иранском Исфахане попало под удар в ходе атаки на расположенное рядом здание администрации губернатора провинции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — написала она.

Дипломат подчеркнула, что нападения на дипломатические представительства других стран являются нарушением международного права. Она призвала все стороны конфликта как можно скорее вернуться за стол переговоров.

Ранее стало известно о повреждениях объекта ЮНЕСКО в Исфахане после ударов США и Израиля. «США и Израиль повредили дворец "Чехель-Сотун" на площади Накш-е Джахан. Агрессоры специально атаковали историческое сердце Исфахана», — написал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Зеленского наградили главным орденом Евросоюза

    «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    В России назвали главных виновных в ударе по Брянску

    Генконсульство России в Иране попало под удар

    Раскрыта тема разговора Путина с президентом Ирана

    В МИД России прокомментировали ракетный удар ВСУ по Брянску

    Россиянка отсудила почти миллион рублей за падение на крыльце

    Стало известно о висящем над брянским заводом дроне-шпионе ВСУ в момент удара

    В Германии рассказали о жесткой реакции в ЕС на заявление фон дер Ляйен об Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok