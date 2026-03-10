Реклама

Спорт
19:06, 10 марта 2026Спорт

Мамаев рассказал о продлении приостановки работы его футбольной школы в Дубае

Мамаев: Власти Дубая приостановили работу нашей академии до 23 марта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал о том, что власти Дубая продлили приостановку работы его футбольной академии до 23 марта. Об этом сообщает Sport24.

«Теперь она действует еще две недели, до 23 марта. До сих пор даже онлайн-банки в Эмиратах работают с перебоями, а все учреждения, как наше, так и не открылись», — заявил Мамаев.

Экс-футболист добавил, что его академия решила не уходить на дистанционный формат обучения. «Потому что некоторые из тех, кто у нас занимается, уехали из Эмиратов», — отметил он.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. В ОАЭ заявили о готовности защищаться. Мамаев 2 марта объявил о том, что его академия приостановила работу.

