Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:42, 2 марта 2026Спорт

Футбольная академия Смолова и Мамаева в Дубае приостановила работу

Футбольная академия Федора Смолова и Павла Мамаева в Дубае приостановила работу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @promfootballacademy

Футбольная академия экс-игроков сборной России Павла Мамаева и Федора Смолова в Дубае приостановила работу. Об этом сообщается в аккаунте школы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тренировки отменены до четверга, 5 марта, в связи со сложившимися обстоятельствами. «Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении.

1 марта Мамаев рассказал, что 2 марта проведет совещание с тренерским советом школы. «Если ситуация не изменится, на какое-то время приостановим работу», — заявлял бывший футболист.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. В ОАЭ заявили о готовности защищаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Жильцы нового дома в российском городе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

    В Иране заявили об атаке на руководство Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok